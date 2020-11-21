Karar yazarı Karaalioğlu: Oy kaygısıyla yapılan hamleye reform denmez

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ekonomik ve hukuk reformlarını eleştirdi. “Bırakın ortak aklı, en küçük eleştiriye bile tahammül göstermeyen, itiraz edeni hain diye yaftalayan sistemden vazgeçme cesareti yoksa gerisi anlamsızdır” diyen Karaalioğlu, “Oy kaygısıyla yapılan hamleye reform denmez, dense de ömrü uzun olmaz” görüşünü savundu.

Karaalioğlu bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı’nın faiz kalıbıyla ifade edelim: Mutlak yetki sebep, başarısızlık sonuçtur.

Erdoğan, gerçek anlamda reform niyeti taşıyorsa öncelikle yetki kullanım tarzından ne kadar fedakarlık yapabileceğini, farklı görüşlere ne kadar tahammül edebileceğini hesaplamalıdır.

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