Karar yazarı Karaalioğlu: Memurların elde makbuz market market dolaştığı bir ekonomi olmaz, olamaz

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, artan enflasyon ve buna bağlı yükselen fiyat artışları sonrasında başta zincir marketler olmak üzere ülke genelinde yapılan fiyat denetimlerine atıfta bulunarak "Memurların elde makbuz market market dolaştığı bir ekonomi olmaz, olamaz. Böyle yapmakla fiyatlar düşmez, gerçekten fırsatçılık yapanlar da yakalanamaz." ifadelerini kullandı.

Fiyat artışlarına karşı devreye alınan uygulamanın serbest piyasanın işleyişine zarar verdiğine işaret eden Karaalioğlu "Hükümet politikalarına sorgusuz sualsiz tabi olmayan şirketlere aba altından sopa göstererek ekonomik istikrar sağlanamaz. Devletin gücü kudreti, serbest piyasa mekanizması üzerinde bir baskı unsuru haline gelmişse, orada ne ortodoks ne heterodoks politikadan bahsedilemez." dedi.

Karaalioğlu yazısında şunlar söyledi:

"Böyle bir ülkeye, bugün olduğu gibi yabancı yatırımcı gelmez, yerli yatırımcının gözü de dışarıya bakar. Serbest piyasa iyice köşeye sıkıştırıldı. O kadar ki elektrik dağıtımın tekrar devlet tekeline geri döndürülmesi bile talep edildi. Nereden nereye…

Piyasanın kuralları vardır ve daha iyisi ikame edilmedikçe değişmez. Slogan, tehdit ve yaftalama arttıkça fiyatlar düşmez, artar. Şimdi olduğu gibi… İstihdam artırılamaz, dış ticaret dengesi düzeltilemez.

Geçtik yatırım ortamının iyileştirilmesini, devletin düzenleyici rolünü; saldıran, hedefe koyan, tedirgin eden ve her hamlede mekanizmayı biraz daha bozan alışkanlık terkedilse bile yetecek. Ancak, hükümet sorumluluğu üzerinden atmak ve dikkati dağıtmak için yüklendikçe yükleniyor. Yatırımcısı, sanayicisi, tüccarı, esnafı en ağır ithamlar altında yaşayan ülkenin ekonomisi de krizden kurtulamıyor."

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