Karar yazarı Karaalioğlu: Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarının görevden alınıp, çoğunun hapse atıldığı gerçeği bile büyük bir Kürt sorunu olduğunu anlatmaya yeter

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, iktidarın Kürt sorunu olmadığını söylemesine yönelik olarak, "Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarının tamamına yakınının görevden alınıp, çoğunun da hapse atıldığı ve yerlerine kayyım atandığı gerçeği bile Türkiye’nin büyük bir Kürt sorunu olduğunu anlatmaya yeter. Bu yanlış politika, var olan meselenin daha da büyümesine ve derinleşmesine yol açmıştır. Başta siyasi dil olmak üzere Kürtlere yönelik ayrımcılık hissettiren, ötekileştiren tavırların bu sayede merkezde yer bulmaya ve güçlenmeye devam etmektedir. Meseleyi derinleştiren bir faktör de budur" dedi.

Karaalioğlu yazısında "Birçok sebebin yanında zihinlerde aşılamayan korkular var ve bunlarla yüzleşmenin zamanı geldi, geçiyor. Ve çözüm eşiği de Kürtler adına başkalarının ne söylediği değil, sıradan Kürtlerin eşitlik duygusunu eksiksiz hissettikleri zamandır.

Çözüm isteyen ve çözüme inanan siyasetin sadece gerçekle yüzleşmesi yetmez, bu istikamette cesaret göstermesi ve keskinleşen tutumları yönetecek bir vizyona sahip olması şarttır. Sıradan ve durumu idare eden sözlerin yeterli olmadığı noktaya geldiğimizi de unutmamak lazımdır" düşüncesini dile getirdi.

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