Karar yazarı Karaalioğlu: Kimse bu kadar büyük bir hata yapılacağına inanamıyor; 128 milyar dolara inanamayan da haklı!

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "128 milyar dolar nerede" tartışmalarına ilişkin olarak, "Giden gitti… O parayı yerine koymak için ne kadar üreteceğimizi, ne kadar ihracat yapmamız gerektiğini ve bunlar yetmeyeceği için ayrıca ne kadar faiz ödeyeceğimizi hesaplamak bile zor. Gayet tabii ki inanması da zor. Kimse bu kadar büyük bir hata, böyle büyük bir keyfilik, akıl dışı fikirlerinin denenmesi için bu kadar sorumsuz işler yapılacağına inanamıyor. İnsanlar haklı… Gerçek bir devlette; yani, kurumları, geleneği, aklı, mantığı ve denetimi olan bir devlette böyle bir şey asla düşünülemez. Nasıl, gerçek bir devlette belediyelerin, valilerin imzalarıyla uçaklar dolusu kaçağı Avrupa’ya taşıması düşünülemezse..." dedi.

Karaalioğlu, "128 milyar dolara inanmayanlar da haklı" başlıklı yazısında "Ama artık herkes hızlı ve seri karar alıyor. Hiçbir kurum, iş yapana engel çıkarmıyor. Sabahtan akşama kadar “kutsal devlet… güçlü devlet… şu devlet, bu devlet” diye caka satanların yönettiği devletin vatandaşı “dış güçler” diyarına mülteci yazılmak için sıra oluyor. Liyakat ve ehliyet bitince, denetim ve hesap vermek tarih olunca orada üç-beş uyanık devletin valisini, belediye başkanını peşine takıyor, ülkeyi de böyle maskara ediyor. Devlet kuralla, hukukla, akılla değil afra tafrayla, hamasetle yönetilince akıl almaz, vahim hatalar, büyük yolsuzluklar kolaylıkla yapılabiliyor. Güçlü devlet, hesabını kitabını bilen, yanlışa karşı alarm zilleri çalan, hukuka saygılı; vatandaşına caka satan değil onun üzerine titreyen, hiçbir şartta ülkenin itibarından eksiltmeyen devlettir. Bizimki öyle değil ne yazık ki…" görüşünü savundu.