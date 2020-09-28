Karar yazarı Karaalioğlu: Kim ne kadar zorlarsa zorlasın bir ülkede hukuku hukukçulardan başka kimse yozlaştıramaz

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Kim ne kadar zorlarsa zorlasın bir ülkede hukuku hukukçulardan başka kimse yozlaştıramaz. Hâkimler, savcılar vesair yargı insanları istemedikçe, hukuk itibarından zerre kaybetmez. Prensibinin, mesleğinin, vicdanının arkasında duran ahlakı hiçbir güç yoldan çıkaramaz." görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "İnsanlığın hukuka dair bu en kötü hikayesi de hazindir ki insanın güç, ikbal ve menfaatle müsabakada mağlubiyete yatkınlığının eseridir. İktidar kudreti sahip olduğu parıltılı güç ile bir yargıç olmazsa diğer yargıcın, bir savcı olmazsa öteki savcının ahlakını mağlup etmeye muvaffak olur." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Esasen, hukuk yerine iktidar gücünün bir parçası olmaya arzulu ve zayıf ahlaklar el pençe hep hazırdır. Kuralların böyle işlediği toplumlar da çürümeye mahkumdur. İki yakaları asla bir araya gelmez, arkası kesilmez bozgunlarda büyüklük marşlarıyla avunurlar. Hiçbir zaman olamayacakları şeylerin, ulaşamayacakları hayallerin masallarıyla teselli bulurlar. Boyun eğmiş hukuk, koskoca bir ülkeyi değersiz sloganların gürültüsüne mahkûm eder." ifadesini kullandı.

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