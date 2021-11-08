Karar yazarı Karaalioğlu: Kılıçdaroğlu dindarların hayatını zorlaştıran konularda özeleştirilerde bulunuyor, bu konuyu aşmak için cesur adamlar atıyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir parti geleneğini kuşadan çevreler adına, dindarların hayatını zorlaştıran konularda özeleştiride bulunduğunu belirterek, "Bu meseleyi aşmak için cesur adımlar atıyor ve dindar hayat tarzını sadece anlamak değil, bunu parti tabanına da aktarmak için hiçbir çabadan geri durmuyor. Son mahalli seçimlerdeki aday tercihleri ile parti meclisi ve teşkilatlarda yer verdiği başörtülü isimlerle yeni yaklaşımını hayata da geçiriyor. CHP açısından bunların çok değerli; ülke açısından ise gerekli ve önemli olduğu açıktır." diye yazdı.

CHP liderinin "Bizim muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım" sözlerine işaret eden Karaalioğlu, "CHP için ifade etiği anlamın ötesinde ülke için gereklidir de. Kılıçdaroğlu gayet tabii, muhafazakar/dindar kesimdeki kaygıları ve iktidar değişimi ihtimalinin bu kaygıları artırdığını fark ediyor. Siyasi tercihini de kendi tabanının -en azından bir kesiminde kemikleşmiş- duyguları tatmin etmek yerine, ortak faydadan yana kullanıyor. Bağlayıcı bir tavırla, zihinlerde hala endişe tortuları bırakan meselenin çözümünü kalıcılaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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