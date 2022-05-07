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Karar yazarı Karaalioğlu: Kaybedilecek bir günün dahi olmadığı zamanları yaşıyoruz; popülizmin de ‘ben bilirim’ciliğin de zerresine tahammül kalmamıştır

“Yapılan her yanlış hamle bugünkü enflasyonun da aranacağı sinyallerini vermekte”

07 Mayıs 2022 07:31

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, enflasyonun bugün AKP’nin devraldığı rakamın iki katını aşarak yüzde 70’e dayandığına dikkati çekti. “Yapılan her -yanlış- hamle ve yüksek kur, yüksek faiz, petrol, elektrik fiyatlarının yüksekliği ile emtia fiyatlarındaki küresel artış, bugünkü enflasyonun da aranacağı sinyallerini vermektedir” diyen Kaaalioğlu, “Ekonomik kriz o kadar derinleşmiş durumda ki bir yandan acilen seçim gerekse de aynı anda gerçekçi bir ekonomi politikasına geçmek şarttır” önerisi getirdi.

Karaalioğlu, “Tam olarak ‘kaybedilecek bir günün dahi olmadığı’ zamanları yaşıyoruz. Popülizmin de ‘ben bilirim’ciliğin de zerresine tahammül kalmamıştır. Türkiye’nin yüksek CDS nedeniyle giderek ağırlaşmakta olan borç yükünü de hesaba katınca, tam olarak denklemi değiştirecek bir reform hamlesine ihtiyaç olduğu anlaşılacaktır. Türkiye’nin işini görecek reform ise sadece ekonomide değil, hukuk başta olmak üzere bütün bağlantılı alanlarda zaruridir” görüşünü ifade etti.

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