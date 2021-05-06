Karar yazarı Karaalioğlu: Kanuni ve kanunsuz işlemlerin tamamındaki çaresizlik küçük/büyük bütün krizlerin kontrolden çıktığını göstermektedir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, gece yarısı eklenen geçici bir maddeyle vadesi 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında denk gelen çeklerin ibrazının ertelendiğini, ancak daha sonra bakanlık genelgesiyle değiştirildiğine işaret ederek, "Felaketi durdurmak için önce açıklamayla şanslarını denediler sonra da kanuna karşı genelgeyle. Ki, hatayı başlatan kanun da kanuna aykırıydı! Bu kanunu hazırlayan vekillere, onların başkanlarına; olup biteni boş bakışlarla izleyen sonra da kanunsuz genelgeyle felaketin zirvesine çıkan bakanlığa, bakana, vah. Memlekete vah..." diye yazdı.

Her istediğini, her aklına geleni kanun yapabilen bir hükümetin yaptığını kitabına uydurma ihtiyacı bile hissetmiyorsa, ya kibirden ya da kontrol kaybından olacağına işaret eden Karaalioğlu, "Yani yanlışı kitabına uydurma dikkati de kaybolmuştur. İzlediğimiz manzaralar bu yüzden şaşırtıcı değildir. Mevcut sistemle ve mevcut kadrolarla aksi sözkonusu olamazdı. Sistem liyakati, tecrübeyi, ehliyeti ve denetimi bilerek, isteyerek dışladıktan sonra böyle bir sonucu zaten kabullenmişti." ifadelerini kullandı.

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