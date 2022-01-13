Karar yazarı Karaalioğlu: İktidarlar toplumu gerçeklerden uzaklaştırmak için, bugün olduğu gibi her krizde daha yüksek hedef ilan eder

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, hükümetin ekonomide koyduğu yüksek hedeflerine ilişkin olarak "İşler kötüye gittikçe hedeflerin daha da büyümesi tesadüf değildir. İktidarlar toplumu gerçeklerden uzaklaştırmak için, bugün olduğu gibi her krizde daha yüksek hedef ilan eder. Böylelikle bazılarının iştahı kabarırken, bazıları da işlerin hiç de kötü olmadığını zannedebilir. Durum o kadar tatsız değil ki ilk 10 ekonomiden söz edilebiliyor, diye düşünürler" dedi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki 25 bin dolarlık kişi başı milli gelir, 500 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 5 enflasyon hedefinin çok gerisinde kaldığını hatırlatan Karaalioğlu şöyle dedi:

"Son zamanlarda; yani ekonomik günlerde kriz derinleştikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin geleceğine dair hedefleri, ilk 10 konusu dahil daha sık tekrarlıyor. Hükümet sözcülerinden aynı sözleri duymuyoruz ama Cumhurbaşkanı tek başına, büyük bir gayretle toplumu işlerin yoluna gireceğine inandırmaya çalışıyor. Yoluna girmekten öte, bir anda birçok ülkeyi geçip “şampiyonlar ligi”ne çıkacağımızı anlatıyor. Gerçek durumu geriledikçe, hedefler büyüyor ve makas acıdıkça açılıyor.

Hedef trafiğini şöyle özetleyebiliriz… Erdoğan, dünyada en yüksek enflasyon, en yüksek faiz, en yüksek risk primi veya en yüksek dış borç listelerinde zirveyi zorlayan bir ülkenin bir anda en iyiler listesinde zirveye oynayacağını söylüyor. Hatta, zaten oynuyor da bu işi başarmak üzere olduğunu iddia ediyor. Eli kulağında yani"

Yazının tamamı için tıklayın