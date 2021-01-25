Karar yazarı Karaalioğlu: İktidarın İmamoğlu ile imtihanı AK Parti’nin ve Erdoğan’ın siyasal becerisini sorgulatacak boyutta başarısız gelişiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, “Muktedir, güçlü, her şeyi bilen ve siyaseten akıl dolu olduğu varsayılan iktidarın yerel seçimlerdeki kayıp karşısında düştüğü durum ve bununla baş edebilmek için kullanmayı denediği yöntemler, kendisine atfedilen bu özelliklerle uyuşmuyor. İktidarın İmamoğlu ile imtihanı AK Parti’nin ve Erdoğan’ın siyasal becerisini sorgulatacak boyutta başarısız gelişiyor.” görüşünü savundu.

Karaalioğlu, “Son hamle bilindiği gibi belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları payların kesinti oranlarını yükseltilmesidir. Böylelikle, vergi gelirlerinde yüzde 40 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 25 kesinti uygulanacak. Bugüne kadar hiç akla gelmeyen bu karardan en çok etkilenecek gayet tabii ki CHP’li büyükşehir belediyeleri olacak. Baştan beri, belediyenin ulaşımla ilgili karar yetkilerinden üreteceği ekmeğe, salgın için yardım toplamaktan Galata kulesini almaya, bağlı tesisleri ilçelere aktarmaktan Büyükşehir’in otopark yetkilerine kadar akla gelen her hamleyi yapmaktan geri durmayan iktidar böyle yöntemlerle CHP’yi yerelde başarısız kılmayı hedefliyor ama işe yaramaz." düşüncesini dile getirdi.

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