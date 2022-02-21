Karar yazarı Karaalioğlu: İktidarın hâlâ gücünü korumasının sebebini, muhalefetin hâlâ bir sır olan vizyonunda aramak lazım

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, hukuk ve demokrasi eksikliğinin bütün problemlerin temeli olduğunu söylerken, "Özellikle muhalefetin, ekonomide kendini iktidara göre konumlayıp daha iyisi yapma vaadini bir pratik haline getirirken, demokraside de biraz daha iyisini yapmakla yetinmesi ülkenin ihtiyacı olan demokrasi vizyonunu karşılamaya yetmez. Esasen, herhangi bir alanda, gerekenin yerine, sadece “daha iyisini yapmak” gibi bir yaklaşım muhalefetin rüzgarını güçlü estirmez. Birçok alandaki problemlere ve başarısızlıklara rağmen iktidarın hâlâ gücünü korumasının sebebini de seçmen sadakati kadar, muhalefetin hâlâ bir sır olan vizyonunda aramak lazımdır" düşüncesini dile getirdi.

Toplumun ekonomiye, hayat pahalılığına, iyi ücrete baktığını ama bütün bunların temelinde güçlü bir demokrasi duygusu da aradığını söyledi.

Karaalioğlu, yazısında şunları kaydetti.

Huzur olmadan refah olmaz; huzuru garanti etmeyenin refahı; yani iyi bir ekonomiyi getiremeyeceğini bilir. Yakın ve uzak geçmişteki bütün ekonomik kalkınma hamlelerine aynı şiddette demokratik gelişme de eşlik etmiştir.

Demokrasiye dönüş aynı zamanda iktidar için de bir vizyon ve yenilik enstrümanıdır. Belki biraz zor ama ülkede demokrasi havası estirme niyeti sergilenirse bunun karşılığı mutlaka olacaktır. Gerileme o denli dramatik ki ister seçim için ister muhalefetin hamle fırsatını elinden almak için yapılsın, her türlü demokratik hamlenin ülkeye faydası olacaktır."