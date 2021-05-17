Karar yazarı Karaalioğlu: İktidar ve bilhassa Erdoğan uzun süredir icraatlarının krize dönüşmesi pratiğine mağlup oluyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "İktidar ve bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir ama uzun süredir icraatlarının krize dönüşmesi pratiğine mağlup oluyor; krize dönüştüğünde de üstesinden gelmekte zorlanıyor veya gelemiyor" görüşünü dile getirdi.

Karaalioğlu, "belirleyici iki sebebi" şöyle sıraladı:

"Bir… Önceden sistemin tabiatında standart olarak var olan koordinasyon ve iç denetim, başkanlık modeliyle tamamen Cumhurbaşkanı tarafından üstlenilmiştir. Yeni sistemde aşağıdan yukarı değerlendirme ve karara katkı mekanizması kaybolmuştur. Sadece, 24 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin düzeltilmesi için 31 ayrı kararname çıkartılması da bunun işaretlerinden birisidir. Bu süreçlerde mutlaka gereken liyakat, ehliyet, tecrübe vesaire gibi norm ve standartlardaki düşüşün payını da ayrıca ekleyelim.

İki… Önceden AK Parti ve Erdoğan’ın siyasi söylem gücü nedeniyle düzenli olarak polemik kurbanı olan muhalefetin artık bu alışkanlığı terk etmesidir. Muhalefet siyaset oyununu artık Erdoğan’ın avantajlı olduğu tarzda oynamıyor. Bu politika değişimi, kriz çıkacak olduğunda ve çıktığında iktidara konuyu istediği alana taşıması imkanını tanımıyor.

Görünen, anlaşılan ve tecrübe edilen o ki AK Parti, yeni sistem ve yeni muhalefet tarzı nedeniyle artık işlevsizleşmekte olan iş yapma modelinde ısrar ederse benzer sahneler kaçınılmaz olacaktır."

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