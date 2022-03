Karar yazarı Karaalioğlu: İktidar sorumluluklarının hesabını vermek yerine rakibinin hatalarıyla puan kazanmayı önemsiyor

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, iktidarın İstanbul'daki kar yağışıyla birlikte oluşan mağduriyet konusunda İBB'yi suçlamasına ilişkin olarak, "İktidar sorumluluklarının hesabını vermek yerine rakibinin hatalarıyla puan kazanmayı önemsiyor" dedi.

Karaalioğlu, "Sadece propagandaya mesai harcama dönemi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bir şey yapmak, icraat ve faaliyet üretmek yerine sadece algıya mesai ayıran bir düzene geçmiş bulunuyoruz ve hiç hayırlı bir tablo değildir. Son kar yağışından sonra izlediğimiz görüntüler, duyduğumuz sözler tam olarak bu anlayışın büyük bir sahnesiydi. Soruna eğilmek yerine sadece İstanbul belediyesinin başarısızlığını anlatma gayreti sergilendi. İleri düzeyde bir koordinasyonsuzluk hatta koordinasyonu reddeden bir yönetim anlayışı gördük. Şehrin kar afetiyle boğuştuğu sırada oldu bunlar. Daha önce de olmuştu ve belli ki şimdiden sonra da olacak. Çünkü artık mesele bir şey yapmak değil, rakibi yıpratmaktır.

Bütün çabanın, mesainin ve zamanın propaganda ve karşı propagandaya ayrıldığı sıra dışı bir dönemin kaçınılmaz sonuçlarını yaşıyoruz. İktidar sorumluluklarının hesabını vermek yerine rakibinin hatalarıyla puan kazanmayı önemsiyor. Olağanüstü durumlarda bile bu alışkanlığı terketmeyi düşünmüyor. Şimdi sırası değil, gibi bir anlayış tamamen unutuldu. Her şey için, her zaman, her ortam ve her şart uygun hale geldi. Yeter ki siyasi fayda olsun."

