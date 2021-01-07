Karar yazarı Karaalioğlu: Gerilimin dozu arttıkça iktidarın sadece sempatisi azalmıyor, çok itimat ettiği gücü de eksiliyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Gerilimin dozu arttıkça iktidarın sadece sempatisi azalmıyor, çok itimat ettiği gücü de eksiliyor" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Bastırmak, yasaklamak, susturmak, konuşturmamak mümkün ama bundan siyasi ve moral fayda temini artık imkânsızdır. İnsanların dikkatini dağıtmak da… İster Boğaziçi Üniversitesi problemi olsun, ister SMA hastaları kampanyası, ister darbe ve başörtüsü furyasını tetikleyen ifade özgürlüğü meselesi… Tıpkı ekonomik kriz gibi, tıpkı yargı problemi gibi… Herhangi bir meselede iktidarın hedefi galibiyetse, bunun tek yolu o problemleri çözmektir. Şimdiden sonra ne dış güçler bahanesi işe yarar, ne karanlık tezgâh senaryosu." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu yazısında, "Zaten yeterince sıkıntısı olan ülkede yeni problemler ve dertler biriktirmenin manası yoktur. Sinekten yağ çıkarır gibi problem aramanın hiç lüzumu yoktur. Başkanlık sistemi, biriken problemlerin altında ezilen, üzerine de yenilerini ekleyen bir sicile koşarken, sistemin sahibi yöntem değiştirmeyi düşünmelidir. Makulü, sağduyuyu, ortak aklı; yani basit olanı, yani her zaman en iyi netice veren yolları tercih etmeyi gecikmeli de olsa denemelidir." ifadesini kullandı.