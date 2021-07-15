Karar yazarı Karaalioğlu: Erdoğan, Bahçeli ile arasında adı konulmamış yetki paylaşımında o kadar başarılı değil; hatta kan kaybediyor

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Erdoğan ittifak kurmakta ve sürdürmekte başarılı olsa da Bahçeli ile arasında adı konulmamış yetki paylaşımında o kadar başarılı değil; hatta kan kaybediyor" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Devlet Bey iktidarın varlık ve meşruiyet kaynağı olmanın bulunmaz imtiyazıyla siyasi hamle yapmakta çok daha geniş imkanlara sahip. Bilhassa demokratik temelli kronik sorunların çözümü için adım atmaya ne parti olarak yatkın ne de böyle bir sorumluluk taşıyor. MHP, Erdoğan’ı bir zamanlar ilgilendiren, şimdi de cumhur ittifakının oyları gerilediği için ilgilendirmek zorunda olan problemler için risk almak zorunda hissetmiyor. Oyları geri kazanmak için Bahçeli’nin kullandığı yöntem de Erdoğan’ın hemen her konuşmada yapmakta olduğu şeyle aynı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedefe koymak, her konuşmada Ahmet Davutoğlu’nu ihmal etmemek, Meral Akşener’e geçit vermemek ve ısrarlı şekilde beka meselesini vurgulamak.

Bunların ittifak oylarını tutmakta ve yükseltmekte işe yaramayacağı açıktır. İki liderin, birbirine benzer ifadelerle ülkeye, muhalefete ve dünyaya dair bakış açısına sahip olmaları ittifakın gücü olsa da yıpranmaya karşı da güçsüzlükten başka bir şey değildir. İstanbul ve Ankara’yı kaybettiren bakış açısı ve politika seti buydu. Yine de MHP’nin Cumhur ittifakına bu söylem ortaklığından gayrı katkısı mümkün değildir. İttifakı iktidarda tutmak vazifesi Erdoğan’ın kişisel sorumluluğudur.

Bu nedenle siyasi gerçekler Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha can yakıcıdır. MHP ile başarılı bir ittifakı var ama zaman içinde görüldü Erdoğan ittifak kurmakta ve sürdürmekte başarılı olsa da Bahçeli ile arasında adı konulmamış yetki paylaşımında o kadar başarılı değil; hatta kan kaybediyor. Siyasi hamle üstünlüğü zayıflamış durumda ve özellikle kriz zamanlarında bu zayıflık dışarıya daha fazla yansıyor. Muhtemelen Erdoğan, özellikle AK Parti içine yansıma ihtimali olan krizlerde Bahçeli’nin ön almasını bazen avantaj olarak kullanıyor ama bunun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Kriz zamanlarında gelişen siyaset yapma tarzı ittifak içinde muhtemelen baştan hiç hesaplanmamış yeni bir denge ve güç alanı ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

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