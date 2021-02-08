Karar yazarı Karaalioğlu: Cumhurbaşkanı, ülkenin en az yarısını çeşitli sebeplerle dışladıktan sonra kimden destek bekliyor olabilir?

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Cumhurbaşkanı, ülkenin en az yarısını çeşitli sebeplerle dışladıktan sonra kimden destek bekliyor olabilir?" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı “Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.” sosyal medya paylaşımını köşesine taşıdı.

Karaalioğlu, "Heyecan verici ama bizatihi Erdoğan’ın izlediği siyasete nisbet edildiğinde çelişkili bir paragraf... Cumhurbaşkanı, ülkenin en az yarısını -şimdi de Boğaziçili öğrencileri ve onlara destek verenleri- çeşitli sebeplerde dışladıktan sonra kimden destek bekliyor ve kapıyı ardına kadar kime açıyor olabilir? Dışladığı kitlelerin dışında kalanlar zaten o kapıdan çoktan girdiler. Hal böyleyken, kutuplaştırılmış ve yarısı ötekileştirilmiş topluma hitap eden çağrı ne işe yarar?" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu yazısında, "Peki, 18 yıldır sayısız fırsat dönemi varken kurulamayan büyük ve güçlü Türkiye için şimdi yeniden, bir kez daha neden destek gerekiyor? Hangi hedefler için, hangi modelle ve hangi kadrolarla kurulacak o büyük gelecek, tahmini olan var mı? Sadece koalisyona dahil olanların geleceği midir, ülkenin geleceği? Gerisi illet, zillet, terörist, hain, işbirlikçi olarak mı kalacaktır? Yanlış bir sistemin üzerine hatalar birikmeye devam ediyor. Eklenen her hata, gerilimi çoğaltıyor. Türkiye, büyük ve güçlü olma yolunda değil, aksine her adımda o yoldan uzaklaşıyor." ifadesini kullandı.