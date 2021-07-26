Karar yazarı Karaalioğlu: Cumhur İttifakı'nın üzerine titremekle, Millet İttifakı'nda zayıf halka aramakla üç yıl geçti, kaldı iki yıl...

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, yarı resmi olarak seçim sürecine girildiğini söylerken, "Türkiye’nin büyük ve derinleşmekte olan meseleleri bitmek tükenmek bilmeyen seçim planlarından daha önemlidir. Son bilmem kaç yılın en kötü ekonomisi, itibarını yitirmiş yargı ve adalet sistemi, dış politikada sıfır dost ve alabildiğine düşmana sahip ülke markası ve en nihayet eğitimden kültüre, spordan sivil topluma kadara değer ve bilgi üretemeyen bir ülke tablosu stabil hale gelmiştir" dedi.

Karaalioğlu, "Yozlaşmayı, çürümeyi, liyakatsizliği, ehliyetsizliği, kirlenmiş siyasetçileri, 128 milyar Dolar’ı, bilimden nasipsiz rektörleri, kapalı okulları, gri pasaportları, göz önünde heba olup giden gölleri, denizleri, iç politikaya malzeme edilip gücünü yitiren dış politikayı ve en başta da makulü, mantığı ıskalayan bir ülkenin kendi kendine anlatıp durduğu hikayenin manası olamaz. O hikayenin, ülkeye ait ne kadar yüzüne bakılır kıymet, birikim, rakam, kurum ve gelenek varsa hepsini birden tükettiği de ıskanalamaz.

Seçim planıyla, oy hesabıyla, Cumhur İttifakı'nın üzerine titremekle, Millet İttifakı'nda zayıf halka aramakla üç yıl geçti. Sandık zamanında gelirse kaldı iki yıl. Onun da nasıl geçeceği, geride kalan süreden belli. Alın size koskoca ülkenin koskoca beş senesi… Geçen zaman bu ülkenin hayatından, bugününden ve geleceğindendir. Böyle bir ülke sadece problemlerine problem katar. Ne dünyayla rekabet edebilir, ne gücünü, ne de itibarını artırabilir. İşler kötüye gittikçe; sokaktaki insan küçüldükçe, umutlar azaldıkça, hedefler büyür, vadeler uzar, sloganlar ortalığı inletir" ifadelerini kullandı .

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