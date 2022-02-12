Karar yazarı Karaalioğlu: Bugüne kadar tesiri olmayan erken seçim çağrıları artık inandırıcı bir ses tonuyla söylenecek

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelecek olmasıyla ilgili olarak, "Bugüne kadar tesiri olmayan erken seçim çağrıları artık inandırıcı bir ses tonuyla söylenecektir" dedi.

Karaalioğlu, muhalefet cephesinde bazı belirsizlikler olduğunu söyleyerek, "Millet ittifakının yapısı tamamlanmamıştır. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmemiştir. Vaat ve vizyonu şekillenmemiştir. Bu soruların cevabının verildiği Türkiye ile soruların cevapsız kaldığı Türkiye arasında ciddi bir fark olacağı aşikardır" dedi.

Karaalioğlu, yazısında CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelecek olmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"İttifak süreci ne kadar hızlı tamamlanırsa, ülkenin yaşadığı belirsizlik de o kadar hızlı tasfiye edilebilir. İktidardan memnun olmayan veya kararsız kümesini çoğaltan kitleler için alternatif, söylenti ve tahminleri aşıp mücessem hale gelebilir. O aşama önemlidir… Anketler ve kamuoyu araştırmaları da ancak, muhalefet ittifakının ne olup ne olmayacağı belli olduktan sonra anlam ifade edecektir. En önemlisi ise, bugüne kadar tesiri olmayan erken seçim çağrıları artık inandırıcı bir ses tonuyla söylenecektir. Kendi içindeki problemleri çözememiş muhalefetle, bir şekilde bunları aşmış veya karar bağlamış muhalefet arasındaki fark, tahmin edilenden daha büyük olabilir. Bütün ölçümler ve hesaplar radikal şekilde değişebilir."