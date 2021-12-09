Karar yazarı Karaalioğlu: Biz kendi kendimize büyük, güçlü, kudretli ülke payelerini yapıştırıp dururken kim bilir hangi ülke bugünün Türkiye’sini nasıl görüyor?

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin ekonomik gidişatına ilişkin olarak, "Yeni plan işe yarar mı yaramaz mı, altı ay sonra felaha erer miyiz bilinmez ama Türkiye mutlaka bir gün bu krizden ve krize neden olan mantık dışı işlerden kurtulacaktır. Aksi düşünülemez. Dünya hızlı bir tempoyla büyürken, daha dün arkamızdan gelen ülkeler bile bizi artık dikiz aynasından izlerken, bir noktada Türkiye de hızını muhakkak artıracaktır. Daha önce yapabildiğini yeniden yapacaktır. Tecrübemizle sabit ki her krizin bir sonu vardır" yorumunu yaptı.

Karaalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, meselemiz sadece ekonomik krize düşmüş olmak ve o kriz içinde hata üzerine hata yapmaya devam etmek değildir. Türkiye aynı zamanda dünyada da itibarını ve marka değerini yitirmektedir. Doha’da yaşananların benzerleri; daha doğrusu benzer düşünceler kim bilir hangi başkentlerde de tekrarlanıyor. Biz kendi kendimize büyük, güçlü, kudretli ülke payelerini yapıştırıp dururken kim bilir hangi ülke bugünün Türkiye’sini nasıl görüyor. Nasıl gördükleri de önemli değil; diplomasideki gerileme kim bilir bize neler kaybettiriyor?

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Kötü yönetim bileşik kaplar gibidir. Zaten ekonomi kötü yönetiliyorsa o sahadaki kriz, isteseniz de istemeseniz de bütün ünitelere sızar. Kötü ekonomi, zayıf dış politika ve itibar kaybı… Gerçekle yüzleşmek yerine gerçeği yok saymanın raf ömrünün tükendiğini dost düşman herkes biliyor. Katarlılar gibi bütün dünya da paramızın değersizliğini, enflasyonu, işsizliği, faizi, borçlanma primlerimizin alıp başını gittiğini görüyor. Biz bu tabloları elimizle kolumuzla kapatmaya gayret ederken bir yandan yükselen afra taframızın işe yaramadığını da görüyorlar. Herkes görüyor ama sadece biz, kendimizi göremiyoruz."

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