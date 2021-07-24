Karar yazarı Karaalioğlu: Birçok “dış güç” ne pahasına olursa olsun eğitime devam ederken Türkiye dersi kaynatmak için elinden geleni yaptı

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Covid-19 salgınında Türkiye'de okulların uzun süre kapalı kalmasını eleştirdi.

Karaalioğlu, "Şimdilik bir buçuk eğitim sezonunun tamamen kaybettik. Uzaktan eğitim için altyapı hazırlanmadığı gibi, sürekli değişen kararlar ve en sınavları bile iptal ederek öğrencilere eğitimi ciddiye almamaları için gereken ne varsa gösterdik. Oyalama, geçiştirme ve tutarsız açıklamalarla bir buçuk yıl geçti. Birçok “dış güç” ne pahasına olursa olsun eğitime devam ederken Türkiye dersi kaynatmak için elinden geleni yaptı. Eğitimde kalite zinciri zaten zayıftı, şimdi sıradan tedrisat zinciri de koptu. Normal zamanlarda eğitim zaten ikinci plandaydı, salgında ise planın tamamen dışına çıkarıldı. Kaybedilen bu zamanın telafisi olmayacak. Gelin görün ki telafisini arzulayan, bu kayıptan kaygı duyan, ortadaki tablonun ülkeye kaybettireceği değerleri dert eden bir anlayış da yoktur" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Vaka sayısı, aşı sayısı, hastane binasıyla övünürken “Neden eğitime en uzun süre ara veren ülke olduk?” sorusu can yakıcıdır. Bu birincilik bütün istatistiklerden daha önemlidir. Bilmiyorum bu meseleyi dert eden var mı? Yoksa, tercih yine bir veya birkaç dönemin eğitimsiz geçmesini fırsat ve bahane olarak görmekten yana mı olacak?" ifadesini kullandı.

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