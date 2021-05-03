Karar yazarı Karaalioğlu: 128 milyar dolar herkesin gözü önünde çarçur edilmişse, o ülkede başka hangi değerler çarçur edilmiştir?

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Merkez Bankası'nın satılan rezervlerine atıfta bulunarak, "Bir ülkede 128 milyar dolar herkesin gözü önünde çarçur edilmişse o ülkede başka alanlarda başka hangi değerler çarçur edilmiştir?" diye sordu. Karaalioğlu, "Onlarca yıldır bütün sahalarda biriktirdiği rezervleri har vurup harman savuran, pervasızca tüketen, kimseye hesap vermek zorunda olmayan bir sistemde vakit öldürüyoruz" görüşünü dile getirdi.

Karaalioğlu, "Türkiye’nin eğitim rezervleri de eksidedir. Bütün uluslararası kriterlere göre hem üniversite hem de üniversite öncesi eğitimde ülke tarihi bir fiyasko yaşamaktadır. Bırakın uluslararasını, ülkede eğitimli olmak, bilmek, okumak, yazmak ayıplanan küçümsenen bir çaba haline gelmiştir. Cehalet, türlü bahanelerle övülmekte ve ödüllendirilmektedir. Türkiye’nin hukuk/adalet rezervleri sıradan bir ülkede bile akla gelemeyecek boyutta gerilemiş ve eksilere demir atmıştır. Sadece uluslararası endeksler değil sokaktaki insan bile yargı ve hukuk sistemine not vermemektedir" dedi.

Karaalioğlu, "Türkiye’nin diplomatik rezervleri eskidedir ve açık giderek daha da büyümektedir. Türkiye’nin tek gerçek dostu yoktur ve çok sayıda gerçek düşmanı vardır. Yanlış hesap ve stratejiler neticesinde kendimizi tek taraflı mecbur ettiğimiz Rusya ve Çin ile ilişkiler onur kırıcı seviyede seyretmektedir. Ekonomiden daha elim ve vahim bir alan varsa o da dış politikadır… Hamaset ve slogan, Türkiye’nin bu sahadaki kan kaybını perdeliyor ama tablo boş lafla kapatılamayacak kadar hazindir. Türkiye’nin şeffaflığı ve hesap verebilirliği eksidedir. Bilmem bu konuda örnek vermeye lüzum var mı? Türkiye’nin empati kapasitesi, etik kapasitesi ve gündelik konuşma lisanı; saygı ve seviyesi eksidedir. Herhalde bu bahiste de örneğe ihtiyaç yoktur" görüşürünü savundu.

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