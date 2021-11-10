Karar yazarı Kaluç: Asgari ücrete yapılan büyük zamlar orta kesimi yok ediyor; esas sorun vasıfsız işgücü

Karar gazetesi yazarı Şenol Kaluç, asgari ücret zammı gelişmelerine ilişkin olarak sorunun asgari ücret miktarı olmadığını, ülkedeki iş gücünün büyük bir kısmının vasıfsız işgücünün oluşturması olduğunu aktardı. Kaluç, asgari ücret miktarındaki büyük oranda artışların orta kesimi yok ettiğini söyleyerek yazısında şöyle dedi:

"Maalesef bu vasıfsızlık ortamında çalışanların vasıflarının arttırılması ve nitelikli işgücü haline gelmelerini sağlamak yerine sürekli olarak asgari ücreti yükselterek Türkiye’deki orta sınıfı yok ettiğimizi ne iktidar ne de muhalefet görmek istemiyor.

Asgari ücreti 4-5 bin TL yaptığımız zaman sorunların biteceğini sanan bir siyaset aklının memleketin sorunlarını çözebileceğine inanabilir miyiz?

Şu an işgücünü oluşturan vasıfsız milyonların nitelikli işgücü haline getirilebilmeleri için devlet destekli projelerin başlatılması şart. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için asgari ücrete yapılan şişirme zamlara son verilmeli.

Ülkemiz için bölgesel asgari ücret uygulaması da şart. İstanbul gibi bir metropolde verilen asgari ücretle küçük bir şehir ya da kasabada verilen ücretin aynı olması ekonomik olarak doğru değildir"