Karar yazarı Kahveci: Yatırımlar, Erdoğan'ın faiz teorisini çökertti

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde "Yatırımlar faiz teorisini çökertti" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kahveci yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yüksek faiz maliyettir ve yatırımları engeller" teorisinin çöktüğünü yazdı. Kahveci, Türkiye'nin ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarına değinerek, aynı dönemde makine teçhizat yatırımlarında dikkat çekici bir artış olduğunu ifade ederek şöyle yazdı:

"2020 yılı 2. çeyrekte bankaların ticari kredi faizi yüzde 9,56’ya kadar düşerken makine teçhizat yatırımı sadece yüzde 4,4 artış gösterdi. Oysa 2020 yılı 3. çeyrekte faizler yüzde 11,72’ye çıkarken yatırımlar yüzde 22,3 artış göstermiş oldu.

2020 yılı 4. çeyrekte Merkez Bankası faiz artırımları ile beraber ticari kredi faizleri de ortalama yüzde 16,83’e yükselirken, makine teçhizat yatırımları da yüzde 39,3 artış göstermiş oldu.

Fakat en dikkat çekici artış 2021 yılı 1. ve 2. çeyrek sonuçlarında görüldü. Mesela 2021 yılı 1. çeyrekte yatırım endeksi 251,4’e yükselerek 2016 sonrası ilk kez reel artış sağlandı. Hatta 2016 yılına göre yatırım artışı yüzde 23,4’e vardı.

2015-2018 arası yatay seyreden makine teçhizat yatırımları 2018-2020 arasında hızla geriliyor. Hatta bu gerilemeyi şok faiz düşüşü de engelleyemiyor. Ama ilginç şekilde 2020 yılı 3. çeyreğinden itibaren yatırımlar hem de faizlerle beraber hızla artmaya başlıyor. Ve 2020 yılı 4. çeyreğinde artık 2015 sonrası yatay seyreden eşik bile kırılıyor ve yeniden yükseliş başlıyor.

Hem mutlak değer hem de değişim oranlarından görüldüğü üzere makine teçhizat yatırımı faizlere bağlı olmadan artışını son 1 yıldır sürdürmüş durumda.

Ve böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faiz maliyettir ve yatırımları engelliyor teorisi de tam tersi sonuç vermiş oldu."