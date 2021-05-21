Karar yazarı Kahveci: Verilen 4,6 milyar liralık müjde, 14,6 milyar lira olarak geri alınıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği ile akaryakıta getirilen ÖTV zammını kıyaslayarak, "Nasıl? Mutlu muyuz? Verilen 4,6 milyar liralık müjde 14,6 milyar lira olarak geri alınıyor" dedi.

Kahveci, esnafa toplamda 4 milyar 600 milyon lira hibe verileceğini hatırlatarak, akaryakıta gelen ÖTV zammına ilişkin de "155.615.882 litre benzinde 0,55 TL’lik zam yaklaşık 86 milyon lira; 1.694.093.778 litre motorine ise 0,67 TL’lik zam yaklaşık 1 milyar 135 milyon lira ile toplamda 1 milyar 220 milyon lira aylık yeni ÖTV zammını hayatımıza katmış oldu. Bu hesapla yıllık (12 aylık) ÖTV zammının toplam maliyeti yaklaşık olarak 14,6 milyar lira etmektedir. 1 milyon 385 bin esnafa verilen 4,6 milyar liralık desteğe karşılık bir gece yarısı ÖTV zammı ile 14,6 milyar lira olarak geri alınmış oluyor" dedi.

"Nasıl? Mutlu muyuz? Verilen 4,6 milyar liralık müjde 14,6 milyar lira olarak geri alınıyor" diyen Kahveci, şöyle devam etti:

"Karadeniz’de doğalgaz bulduk müjdesinden sonra bu yıl her ay doğalgaza yüzde 1 zam geldi. Petrol müjdesinden sonra da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Müjdelerin devam etmesini bekliyoruz.

Yoksa geçilmeyen köprülerin, gidilmeyen otoyolların parası nasıl çıkar?

5-10 Hazine garantili müteahhide çalışmayacağız da kime çalışacağız. Dış güçler var, ezanlar susmayıp, bayrakların inmemesi için para lazım ama."

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TIKLAYIN - Akaryakıtta ÖTV oranlarına, Cumhurbaşkanı kararıyla zam geldi!

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