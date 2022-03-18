Karar yazarı Kahveci uyardı: Bu durum bu şekilde sürerse bırakın tek haneyi, çift haneli enflasyonu bile ararsınız

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'te sabit bırakmasına ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Ortada nass var' demesine rağmen 3 aydır faiz indirmiyor. Büyük cesaret... Ya laf dinlemiyor ya da dinlediği laf bu... Ama bu hareketle Kuranı Kerim ortada kalmış olmadı mı?" yorumunu yaptı.

Kahveci, yüksek enflasyona karşı kur artışına odaklanıldığını ancak esas problemin parasal genişlemede olduğunu paylaştığı bir grafik üzerinden göstererek "Kısaca söyleyeyim: Bu durum bu şekilde sürerse bırakın tek haneyi, çift haneli enflasyonu bile ararsınız" ifadelerini kullandı.

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