Karar yazarı Kahveci: Türkiye'deki enerji krizinin tek sebebi kurlar

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, enerji krizinin Türkiye'deki tek sebebinin döviz kurları olduğunu ifade etti. Kahveci "İthal kömürü dolar/TL bazında aldığınızda fiyatı 360 TL’den 1670 TL’ye çıkıyor" diyerek" doğal gaz üzerinden elektrik üreten santrallere yapılan gaz satışı geçen yıl ocak ayında 1820 TL iken, bu fiyat ekim ayında son zamla 2724 liraya çıktı" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Kısaca doğalgaz santralleri hammaddeyi ocak 2020’ye göre yüzde 50 zamlı alıyor. Ama ithal kömürcüler hammaddeyi artık yüzde 450 zamlı almak durumunda kaldılar. İşte bu nedenle ithal kömür santralleri piyasadan bir bir çekilmeye başladı.

Geçen yıl 28,2 kuruşa elektrik satan üretim santralleri artık bu fiyatı 80-90 kuruş seviyesine çıkarttı

Kömürcüler piyasadan çekilince ne oldu?

Geçen yıl 28,2 kuruşa elektrik satan üretim santralleri artık bu fiyatı 80-90 kuruş seviyesine çıkarttı. Yaz aylarında bile 50-60 kuruş aralığında seyreden fiyatlar artık hafta içinde 80 kuruş seviyelerine oturdu

Mesela yarın elektrik üreticileri EPİAŞ piyasasında 82,93 kuruştan elektriklerini satacaklar.

Üreticiden 20-30 kuruşa alınan elektrik tüketiciye yüzde 120-130 farkla satılabiliyor. Arada iletim, kayıp-kaçak, dağıtım ve vergi maliyetleri de ekleniyor. Bugün üreticide 80 kuruşu geçen elektrik tüketiciye (meskenlere) 91,7 kuruştan satılıyor. Bu sürdürülemez bir durum"