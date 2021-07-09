Karar yazarı Kahveci: Türkiye'de kamu bankalarıyla siyaset yürüyor, oysa verimsizlik ve üretimsizliğin temelidir bu sistem

Karar yazarı İbrahim Kahveci, bugün köşesinde "yıkım" isimli bir yazı kaleme aldı. Kahveci, ülkelerin de tıpkı insanlar gibi bünyelerine dikkat etmesi gerekiyor diyerek "Bu yüzden bazı bünyesel bozukluklara dikkat etmemiz gerekiyor." diye yazdı.

Kahveci kurumların ve sistemin bozulmasının yıkıma yol açacağını belirterek yazdı:

"Bünye bozulunca ve bir daha düzeltilemeyecek hasar alınca sonuç bellidir. Bu yüzden bazı bünyesel bozukluklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye kamu bankaları ile siyaset sürdürüyor. Oysa verimsizlik ve üretimsizliğin temelidir bu sistem.



Biz bunu 90’larda yaşadık. Hatta bugün bile kamu bankaları kredileri ile siyasetin sonuçlarını tartışıyoruz. Sadece kamu bankaları ile verimlik yerine eşe dosta, tanıdığa kredi ülkeyi yıkmaz. Asıl kurumların ve kuralların erozyona uğraması yıkıma yol açar. Hazine garantili işlerin parası da bir şekilde ödenir ama sistemin bozulmasının maliyeti asıl ödenemez."

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