Karar yazarı Kahveci: Türkiye Arjantin olma yolunda ilerliyor, bir sonraki adım Venezuela; kuyruklara da şükredin!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin Arjantin yolunda ilerlediğini ifade ederek "Bir sonraki adım Venezuela olacaktır. Arjantin modelinde kuyruklar vardır ama Venezuela modelinde kuyruklar yoktur. Çünkü kuyruğa girecek mal olmayacaktır. Ya da şöyle izah edelim: Kuyruklara da şükredin" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası piyasalarda artan faiz oranlarına değinen kahveci, Hazine'nin yüzde 22,70 faiz seviyesinden borçlandığını hatırlatarak "Oysa faizleri düşürmeden önce Eylül ayında Hazine borçlanması yüzde 17,70’dendi" dedi.

Kahveci faizlerin sadece tasarrufçu açısından düştüğünü kaydederek yazısında şöyle dedi:

"MB faizleri 19,0’dan 15,0’e çekti. İşte bu sürede mevduat faizleri de 18,14’den 14,99’a geriledi. Oysa kredi faizleri tarafı ya az düştü ya da yükseliş yaşıyor.

Acaba faiz lobisi denildiğinde ne anlarsınız? Milletten ucuza toplayıp krediyi pahalıya satmak olarak tarif edebilir miyiz? Eğer tarif buysa şu anda ülkeyi tam bir faiz cenneti haline getirmedik mi?"