Karar yazarı Kahveci: Tosyalı Holding, seçim sonrası sermayelerin ne olacağı bilinmeyen bir dönemde BMC'ye neden bu kadar para yatırdı?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü yazısında son dönemlerde tartışmalara konu olan BMC firmasının son olarak Tosyalı Holding'e satılmasını değerlendirdi.

Kahveci, firmanın bir önceki sahibi Ethem Sancak'ın BMC'yi 350 milyon dolara aldığı aldığı daha sonra ise bu fiyatın çok üstünde bir satış gerçekleştirerek firma üzerinden büyük kâr ettiğini belirterek şöyle yazdı:

"Ethem Sancak tarafından bakılırsa aslında 350 milyon dolar verilip 300 milyon dolar Katar Ordusu ve 480 milyon dolar Fuat Tosyalı olmak üzere 780 milyon dolar gelir elde edilmiştir. bugün 780 milyon dolar 6 milyar 780 milyon lira. Kısaca TL bazında 2014 yılında 751 milyon TL yatırımın net bakiyesi 6 milyar lira..."

Kahveci, muhalefetin "kanal İstanbul için tek kuruş ödemeyiz" söylemini hatırlatarak Tosyalı Holding'in ve sahibi Fuat Tosyalı'nın böylesi bir dönemde neden BMC gibi tartışmalı bir şirkete bu kadar para yatırdığını sorarak şöyle yazdı:

"Fuat Tosyalı 20 yıllık AK Parti ve Erdoğan liderliğinde girmediği bir ilişki ağına neden ve nasıl son dönemde girmeyi tercih etmiştir? Katar’lıların bile seçim sonrası sermayelerinin ne olacağını sorguladığı bir süreçte, bu tür ilginç satış hikayelerinin sonucunu herkes gibi ekonomi dünyası ve ben de merakla bekliyoruz."

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