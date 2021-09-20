Karar yazarı Kahveci: Tarlada para etmeyen ve çiftçinin para kazanamadığı bu ürünler neden raflarda ateş pahası?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, "acaba gıda fiyatları neden patladı? Tarlada para etmeyen ve çiftçinin para kazanamadığı bu ürünler neden raflarda ateş pahası?" dedi. Kahveci, gıda fiyatlarına değindiği köşesinin ilgili bölümünde geçen yılın ocak-mayıs döneminde 93 milyon dolar olan yumurta ihracatının bu yıl 150 milyona, geçen yılın ocak-haziran döneminde 193 milyon dolarlık domates ihracatının ise bu yıl 216 milyona çıktığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Görüleceği üzere ürünlerimiz ihraç ediliyor. Hem de daha çok miktarda....

Olaya tersten bakalım: Yabancılar 3 yıl önce 1 dolar verip 5,5 liralık tarım ürünü alıyordu. Şimdi aynı dolarla 8,5 liralık ürün alıyorlar.

Acaba yabancıya ucuzlayan bizim tarım ürünleri yerliye de pahalanmış olamaz mı? Ya da bir müteşebbis 'ben bu ürünü zaten TL değer kaybedince yabancıya artık 5,5 lira yerine 8,5 liraya satıyorum, neden yerliye ucuza vereyim' demiş olabilir mi? Küresel pazarda değer kaybeden TL’den dolayı yurtiçi fiyatlar artmış olabilir mi?

Ve bu müteşebbisi sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ihracat nedeniyle ödüllendirmiş olabilir mi?

Ne dersiniz?"