Karar yazarı Kahveci: Tarlada çiftçinin değersiz bulup hasat etmediği ürünleri neden raflarda ateş pahasına tüketmek zorunda kalıyoruz?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde "Tarlada çiftçinin kazanmadığı, hatta ürünü değersiz bulup hasat etmediği ürünleri neden raflarda ateş pahasına tüketmek zorunda kalıyoruz?" diyerek artan gıda fiyatlarını değerlendirdi.

Kahveci, raflardaki fiyatların tarladakini iki katı olduğunu vurgulayarak "Salatalık örneğine bakalım. Bu yıl temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83 zamlanarak 4,30 liradan satılmış. Oysa aynı ürün tarlada 1,13 liradan yüzde 44,8 zamla 1,64 liraya yükselmiş. Tarlada yaşanan fiyat artışının iki katı rafa yansımış" dedi.

Kahveci, "Sorunu doğru tespit edemezsek çözümü de bulamayız" diyerek şöyle yazdı:

"Önce doğru teşhis gerekiyor. Kimse bu ürünlerin fire oranı vs demesin. Madem fire var ise neden eski yıllarda 1-1,5 kat fiyat farkına satılırken, şimdi 2,5-3 kat fiyat farkı oluştu?

Mesele ne tarladır ne de firedir. Mesele kaybeden bir ülke düzenidir.

Bugün Hazine garantili pahalı yollarımız zorunlu güzergahlar vasıtası ile ürünlere ek maliyet getirmiştir. Ama asıl sorun perakende sistemidir.

Verimsizleşen ve bir türlü dengeye oturmayan kuralsız perakende sistemi bu verimsizliğini tüketiciye ödettirmektedir.

Kuralsızdır, çünkü mahalle arasına kadar 10-15 zincir market girmiştir. Alan başına müşteri sayısı yetersizliği işte o verimsizliği beslemektedir.

Kuralsız piyasa pahalı piyasa sonucunu doğurmaktadır."

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