Karar yazarı Kahveci: Sürat Kargo, son sürat satıldı; acaba alıcı belli miydi?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü köşesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Sürat Kargo'yu 335.5 milyon liraya satışını değerlendirdi. Kahveci, "Sadece 13 iş günü süre verilerek 7 bin çalışanı olan ve pandemi de değeri katlanan Sürat Kargo son sürat satıldı. Neden alelacele satıldı? Yangından mal kaçırır gibi bu kadar hızlı satışa neden gidildi? Acaba bir alıcı çıktı ve hemen bu alıcıyı kaçırmadan satalım diye mi düşünüldü?" dedi.

Kahveci, satışın alelacele yapıldığını belirterek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"TMSF bir ay önce satışa çıkarttığı Sürat Kargonun satışının gerçekleştiğini açıkladı. 16 yatırımcı şartname almış ve 325 milyon muhammen bedelin sadece 10,5 milyon lira fazlasına, yani 335,5 milyon liraya satışın gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada 'tüm yatırımcıların hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat inceleme yapabilmeleri esasına dayalı olarak' satışın yapıldığı belirtiliyor. Bu sayede şartname alanlardan 11 yatırımcının tatil ve saat gözetmeden yönelttiği tüm sorulara cevap verilmiş.

Acaba bu acele neydi? Hatta geçen ay satış kararı açıklandığında 15,8 milyon lira muhammen bedelli şirketin satışı bile daha ileri tarihliyken, neden Sürat Kargo için bu kadar acele edildi?

Dedim ya acaba alıcı mı belliydi? Acaba hazır bu alıcıyı bulmuşken hemen satalım mı diye düşünüldü?

Zaten satış fiyatı da 325 milyon TL muhammen bedelin sadece 10,5 milyon lira fazlası oldu?

Peki kimler yarıştı, kimler aldı bu ihaleyi?

Acaba bunlar ticari sır mı?"

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