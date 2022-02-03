Karar yazarı Kahveci: Şu anda ne cari işleme, ne de üretim için rekabetçi kura bakan yok; varsa yoksa dövizi frenlemeye çalışıyorlar

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, dün açıklanan dış ticaret verilerinde ithalatın 28 milyar dolar olmasına ilişkin "Yeni Ekonomi Modeli (YEM); üretim-yatırım-istihdam ve ihracata dayalı olacaktı. Lakin dün açıklanan ocak ayı dış ticaret verisi gösterdi ki, ithalat resmen patladı." dedi.

Kahveci, hükümetin rekabetçi kur politikasını hatırlatarak "Hatta bu modelin ilk günlerinde kur artışına ses çıkarılmazken, 'rekabetçi kur işimize geliyor' diyorlardı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bile bir ara; 'kur artacak ve böylece ithalat düşüp ihracat yükselecek; bu sayede de cari işlemler fazlası verip kurlar dengeye geldiğinde enflasyon da düşecek' diyordu. Ama olmadı..." dedi.

"Şu anda ne cari işleme, ne de üretim için rekabetçi kura bakan yok. Varsa yoksa dövizi frenlemeye çalışıyorlar" diyen Kahveci şöyle devam etti:

"Hatta bu uğurda ilk başta söyledikleri 'Yatırım-İstihdam' seçeneğini bile rafa kaldırmış durumdalar. Kredi alan şirketler-kişiler döviz alır korkusu ile bankalar kredi limitleri uygun olanlara dahi kredi vermekten imtina ediyorlar. Bütün korku paranın dövize gitmesinden."

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