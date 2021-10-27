Karar yazarı Kahveci: Rest çekmeyi ve zar atmayı yönetim biçimi olarak görüyoruz; oysa yatırım, akıl içerir

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, düşük faizin kalkınma sağlamayacağını ifade etiği yazısında "Bugün dön dolaş yine faiz indirimi ile çözüm aramaya geçtik. Yine fakirime verin şuradan bir kredi diyeceğiz. İyi ama o fakirin bir geliri var mı? Ya da bir işi var mı?" diye yazdı. Kahveci, AKP iktidarının seçim kazanmak için her yolu denediğine işaret ederek köşesinde şöyle yazdı:

"Veriler ülkemizin şişme ve patlama evrelerinde sıkıştığını gösteriyor. Bir şişiyoruz, bir patlıyoruz... Çünkü temelsiz ve güvensiz bir yönetim şeklimiz var.

Yarının ne olacağını kimse bilmiyor? Yarın ne kadar agresif bir oyun oynayacağımızı kimse kestiremiyor.

Şimdi hatırlayamadığım bir açıklamayı size ileteyim: 'Dış politika tavla gibi oynanmaz, satranç gibi oynanır' diyordu.

Biz sürekli rest çekmeyi ve zar atmayı yönetim biçimi olarak görüyoruz. Oysa yatırım akıl ve yönetim içerir. Zar atarak kim yatırım yapar ki."