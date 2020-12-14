Karar yazarı Kahveci: Pik yapan ekonomide kendileri en itibarlı hayatlarını yaşarlarken, vatandaş canına kıyabiliyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Pik yapan ekonomide kendileri en itibarlı hayatlarını yaşarlarken, vatandaş canına kıyabiliyor" görüşünü savundu.

Kahveci, "22 yıl sonra daha fakir bir Türkiye var karşımızda.Öyle meydanlarda söylenen ‘ülke gelirini 3’e katladık’ sözleri aslında sanal bir yalan zenginlik. Gerçekte reel olarak 1998 yılından daha fakiriz. İşte bu sanal resmi zenginliğe nasıl ulaştığımızı aslında verilmeyen veriler ve reel olmayan gelirlerle Birol Aydemir açıklıyor.Bakın son 2-3 yılda elektrik tüketimi düşerken GSYH artabiliyor. Çalışan sayısı düşerken de GSYH hem de reel olarak artabiliyor. Azalan çalışan sayısının yanında çalışılan saat bile yüzde 20 düşerken GSYH reel artış gösterilebiliyor. O zaman Bakan Selçuk haklı değil mi? Eline 'iş-aş' yazarak intihar eden vatandaş anlaşılmaz elbette. Ya da işsiz kalanlara da iş beğenmiyorlar deriz." düşüncesini dile getirdi.

Kahveci, "Kâğıt üstünde cennet gibi bir ülke yarattık... Vatandaş açısından bu gelir sanal ama Ülkeyi Yönetenler açısında vergisi çatır çatır alınıyor. Pik yapan ekonomide kendileri en itibarlı hayatlarını yaşarlarken, vatandaş canına kıyabiliyor. Meydanlarda kendini ateşe verenler, evladına kitap alamayınca arka odada kendini asanlar, borçlar birikince hayatlarına son verenler....Bu ülke böyle yönetilmez. Bir canın bile hepimizin üzerinde vebali var." ifadesini kullandı.

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