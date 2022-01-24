Karar yazarı Kahveci: Parlamenter sisteme dönüş bir iç mesele, asıl mesele evlatlarımızı kurtaracak kalkınma  ve kazanma programıdır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Parlamenter sisteme dönüş bir iç mesele, asıl mesele evlatlarımızı kurtaracak kalkınma ve kazanma programıdır" değerlendirmesini yaptı.

Kahveci yazısında, "Günü kurtarma politikaları yerine yarını kurtarma adına bugünü feda etme politikalarına dönmemiz gerekiyor. Bunun için de GSYH büyümesi yerine kalkınma ve ekonomik gelişme dönemine geçmemiz gerekiyor. Borçla-tefeci parası ile sağlanan geçici refahın, yarın ne büyük acılar getirdiğini hem bugün yaşıyoruz, hem de yarın daha ağır şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Geleceğimiz karanlık değil, karanlık ötesi." düşüncesini dile getirdi.

Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye artık sadece bugünü düşünerek kısa vadeli büyüme-şişme kısırdöngüsünü kırmak zorunda. O nedenle kalkınma ve ekonomik gelişme programını bir numaralı önceliğe alarak geleceğini kurtarmak zorundadır. İşte seçmenin beklediği tam da budur: Parlamenter sisteme dönüş bir iç meseledir. Asıl mesele yarınımızı, evlatlarımızı kurtaracak KALKINMA ve KAZANMA programıdır. Seçime programla gitmek ve yol haritasının açıklanmış olması gerekmektedir. İktidarın yanlışlarını konuşmaktan doğruların ne olduğunu, hangi doğruların nasıl ve ne zeminde uygulanacağının topluma anlatılması unutuldu sanırım. Hatırlatmak isterim..."