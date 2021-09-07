Karar yazarı Kahveci: OVP'ler artık bir excel tablolara ve klişe laflara dönmüş hayaller alemini yansıtıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ekonominin ileriki 3 yıllık programı olan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin "Artık 2023 hedefi diye resmi rakamlarda hiçbir tutarlılık kalmadı. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden bir olmayı hedeflerken, artık 20. sıradan aşağı düşüp düşmeyeceğimizi konuşuyoruz" dedi.

Kahveci, "OVP'ler artık bir excel tablolara ve klişe laflara dönmüş hayaller alemini yansıtıyor" diyerek yazısında şöyle yazdı:

"Mesela daha temmuz ayının sonunda yaptığı toplantıda Merkez Bankası 2021 yılsonu enflasyon hedefini 12,2’den 14,1’e yükseltmişti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bir TV programında enflasyonda yükselişin ağustos ayı ile biteceğini açıklamıştı. Ama yine Cumhurbaşkanı kararı olarak yayınlanan OVP’de 2021 yılsonu enflasyon hedefi 16,2 olarak açıklandı.

Şimdi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bir zamanlar Türkiye için 2023 hedefleri ulaşılabilir bir hayal olarak görülüyordu. Oysa şimdi bu hedefler resmi ekonomi rakamlarında bile yer almıyor.

İyi ama o zaman neden hala meydanlarda 2023 hedeflerinden bahsediliyor? Ya da neden meydanlarda '2023 hedeflerine hiç olmadığımız kadar yakınız' deniliyor?

Acaba bilemediğimiz bir başka 2023 hedefleri mi var?"