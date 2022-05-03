Karar yazarı Kahveci: Ortalama ücret açlık sınırına geldi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'de ortalama ücretin de açlık sınırına geldiğini belirtti. Kahveci, asgari ücrette bu yıl yapılan yüzde 50'lik artışa karşın, diğer ücretlerin yüzde 42 oranında artarak, ücretlerin asgari ücrete yaklaştığını ifade etti.

Türk-İş'in açlık sınırını 5 bin 323 lira olarak açıkladığını hatırlatan Kahveci, bu yılın ortalama ücretinin 6 bin 167 TL olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Geçen yıl ilk 2 ayda alınan ortalama ücret (4.157 TL) ile açlık sınırı arasında +1.390 lira fark vardı (yüzde 50,0). Oysa bu yıl açlık sınırı (5.323 TL) ile ortalama ücret (6.167 TL) arasında sadece 843 lira fark kaldı (yüzde 16,0).

Asgari ücretlinin açlık sınırının altında bir maaş aldığı ülkemizde henüz yılın ilk yarısında olunmasına rağmen ortalama ücretin de açlık sınırına geldiği görülüyor.

Önceki yılların son çeyreğinde açlık sınırına gelen asgari ücret artık yılın daha ikinci ayında bu seviyenin altına düştü. Ama belki de tarihte ilk kez ortalama ücretin de açlık sınırının altına düşmesi ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Ülkemizde ücret düzeyinin fakirlikte birleştiğini ve artık ortalama ücretin bile açlık sınırına geldiğini gösteriyor."

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