Karar yazarı Kahveci: Mevcut ekonomik dengelere göre AK Parti seçime en geç yaz bitimi gibi gitmek zorundadır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci "Mevcut ekonomik dengelere göre AK Parti seçime en geç yaz bitimi gibi gitmek zorundadır. Aksi halde bu ekonomik dengeler korunamayacağından seneye yapılacak seçimde çok daha büyük hüsran yaşayabilir." dedi. Kahveci seneye haziran ayında ekonominin tahmin edilenden daha kötü olacağını ifade ederek "AK Parti neden seçim için seneyi bekleyemeyecek? Bir kere seneye enflasyon 'baz etkisi' ile bir miktar düşebilir ama bu zamlar bir kere heybeye girmiş oldu. O baz etkisi de öyle fazla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kahveci, ekonominin gelecek dönemlerde parasal genişlemeden kaynaklanacağını ve bunun için zeminin uygun olduğunu dile getirdi.

Doğalgaz ve elektrik gibi alanlarda Hazine'den yapılan sübvansiyonlara ilişkin ise Kahveci şöyle dedi:

"Şu anda kamu eliyle vatandaşın direkt faturaları hafifletiliyor. Yani vatandaş endirekt fatura ödemektedir.

Örneğin elektrikte olsun doğalgazda olsun maliyetlerin önemli kısmını bütçeden karşılıyoruz. İyi ama hani film tabiri ile söyleyelim... La Kasada Para Yok...

Ya sağlık gibi kamu hizmetlerinden kısacağız, ya da bütçe açığını patlatacağız... Ya da buradan da para basacağız. Her kapı yeni bir enflasyon zemini demek.

İşimiz çok zor."

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