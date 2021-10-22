Karar yazarı Kahveci: Mallarımız ucuz, insanımız ucuz ama dünyaya meydan okuyoruz

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmesinin yarattığı kur artışının emeğin ucuzlamasına yol açtığını ifade etti. Kahveci "Çağ atlayan, dünyada oyun kuran büyük Türkiye’mizde kişi başına gelir ve asgari ücret 1,3 milyar nüfuslu Çin’in gerisine düştü. 20 yıl önce Çin dünyanın ırgat ülkesiydi; şimdi biz o ucuz ırgatlığa talibiz. Ve aldık bile" dedi.

Kurlar arttıkça bu değerin daha da düşeceğini ifade eden Kahveci yazısında şöyle dedi:

"Bakın yine Merkez Bankasının sitesinde Birim İşgücü Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi var. Bu endeks 2003 yılını 100 baz puan kabul ediyor. Yıllık hesaplanan bu endekse göre Aralık 2020 işgücü değerimiz 57,16...

Gelin de 2021 değerini siz düşünün... Hiç tavsiye etmem.

Mallarımız ucuz, insanımız ucuz ama dünyaya meydan okuyoruz."