Karar yazarı Kahveci: Makyaj masasında oturmuş içi çöken ülkeyi dışından parlatmaya çalışıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin içeriden çöktüğünü ve yaşanan krizlerin bunalıma dönüştüğünü yazdı. Kahveci Türkiye'nin eskiden de krizler yaşadığını ancak bu krizleri çabuk atlattığını dile getirerek "genç ve dinamik bir ülkeydik. Gençliğimiz ile bu krizleri çabuk atlatacağımızı da biliyorduk ve öyle de oldu. Ama şimdi yaşlanıyor ve artık kriz yerine bunalım geçiriyoruz." dedi.

Kahveci "Yapısal çöküş aslında böyle bir durumdur. Dışımız parlarken içimiz kararıyor. Makyajımızı sürekli tazeliyoruz ama aslında güzelliğimizi kaybettiğimizden" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Bugün ülkemize baktığımızda büyüklük adına ne kelime varsa nerede ise hepsini kullanıyoruz. Lakin sonuçlara baktığımızda da her kutunun başına nerede ise sadece eksi yazmak durumunda kalıyoruz. Makyaj masasında oturmuş içi çöken ülkeyi dışından parlatmaya çalışıyoruz.

Acaba büyük ülke nasıl olunuyor? Bunu özde hiç düşündük mü? Ülke küçülürken liderler nasıl büyüyebiliyor? Bu farkı nasıl görebiliriz?

Rakamlar size bir şey anlatıyor mu? TL ne 94’de ne de 2001’de bu kadar değersizleşmemişti... İşsizlik hiç bu kadar yüksek olmamıştı... Ülke bütün olarak (kamu+özel) hiç bu kadar borçlanmamıştı..

Buna rağmen nasıl büyük liderlik olabiliyor?"