Karar yazarı Kahveci: Kuzey Marmara Otoyolu ulaşıma kapalı kaldı; bırakın ceza ödemeyi, bizler Hazine vasıtasıyla müteahhide ödemeye devam ediyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan ve Hazine garantili olan Kuzey-Marmara otoyolunu açmak için Kara Yolları Gene Müdürlüğü'nün (KGM) çalışmasını eleştirdi. Kahveci, Yunanistan'da kapanan ve özel bir şirkete ait olan yol için hükümetin şirkete yolda kalan her bir araç başına 2 bin euro ceza kesmesini örnek vererek "Kuzey Marmara Otoyolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı. İyi ama bu süre zarfında bırakın ceza ödemeyi, bizler Hazine vasıtası ile müteahhide ödemeye devam ediyoruz" dedi.

Kahveci, "Müteahhit garantili parasını alıyorsa, neden yolunu açmak için zahmete-maliyete girsin? Zaten girmedi de" diyerek şunları kaydetti:

"Onların yolunu da Karayolları açmaya çalıştı. Bu iş bu kadar basit. Hazine garantili isen;

-Dolar/TL’den korunursun

-ABD enflasyonundan bile korunursun

-Geçen ve geçmeyen araçtan korunursun

Ama şimdi öğrendik ki;

-Yağan kardan bile korunursun"

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