Karar yazarı Kahveci: Kurların yükseldiği ama milletin döviz almadığı bir zamanda ters işleyen bir piyasa kuralı olduğu açıktır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, negatif faiz etkisinden dolayı "TL’ye yatırım yapanlar faizden para kazanmıyor, tersine tasarruflarından dolayı para kaybediyorlar. İyi ama insanlar ve şirketler bu durumdan korunmak için son yıllarda dövize yönelmişlerdi. Şimdi burada durum nedir? Toplam yabancı para mevduatında 3,0 milyar dolarlık düşüş olurken -Yurtiçi Yerleşiklerin- yabancı para mevduatları 235,2 milyar dolardan 232,7 milyar dolara geriledi. Buradaki düşüş 2 milyar 478 milyon dolar" dedi.

Kahveci, "Evet, yurtiçi yerleşikler Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından döviz almamış, tersine döviz satmıştır" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Acaba faiz indiriminden önce bile döviz alımı yapan yerli yatırımcı neden negatif faizde döviz sattı?

Biz bunu geçmişte de görmüş ve döviz varlıklarındaki bu azalışı dış borç ödeme olarak çözümlemiştik. Acaba benzer bir durum mu var? İleride diğer veriler geldiğinde anlayacağız...

Kurların yükseldiği ama milletin döviz almadığı bir zaman diliminde ortada ters işleyen bir piyasa kuralı olduğu açıktır. "