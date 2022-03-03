Karar yazarı Kahveci: Kurlar arttı, enflasyon patladı; bu model neyi başardı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, şubat ayında yüzde 142 artışla 8,1 milyar dolar açık veren dış ticaret açığını değerlendirdi. Kahveci, hükümetin faizleri düşürerek rekabetçi kur politikası uygulamasını hatırlatarak " Zaten bu model sen üreteceksin ama sen tüketmeyeceksin modeliydi. Paran değersiz olacak ve ürettiklerini sana pahalı ama yabancıya ucuz gelecek şekilde satacaksın."

Merkez Bankası'nın yatırım ve ihracatı desteklemek için faiz indirdiğini hatırlatan Kahveci, "Faizler düştü diye kurlar zıpladı. Kurlar arttı diye enflasyon patladı" diyerek şöyle devam etti:

"Şimdi kendimize bir soralım: Bu model neyi başardı?

Faizler uçtu, fiyatlar uçtu, kurlar uçtu... Ekonomide sağlanan kısmi canlılığın tek nedeni yabancıların talebi. O da ucuz işçilik ve ucuz mal demek; yani fakirleşme.

Sahi kim kazandı bu modelde?

Hala bir modelimiz var diyebiliyor musunuz? Yoksa tüm gelirleri dolar bazında kesin olan Hazine garantili müteahhitlere mi çalışıyoruz? Söyleyin de bilelim..."

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