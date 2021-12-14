Karar yazarı Kahveci: Kur artışı nedeniyle fiyatlandırmanın yapılamadığı yerde, ticaret olur mu?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, uygulanan yeni ekonomik modelde faizlerin düşmesi sonucu yatırımların artacağı görüşünün gerçekleşmediğini aktardı. Kahveci "Allah rızası için soruyorum: Kimse GSYH verilerinden ‘Makine-Teçhizat’ yatırımlarına bakıyor mu?" diye sorarak yazısında şunları kaydetti:

"2015 yılı sonrasında adeta çakılan fabrika yatırımları, 2020 yılı son çeyreğinde nihayet eşiği aşarak reel artışa döndü. Hatta bu yatırımlar 2021/3. çeyrekte de azalışa rağmen devam ediyordu.

Şimdi neyi başardık biliyor musunuz? İşte o yatırım hamlesini de durdurmaya başardık. Dünya Gazetesinden haber şöyle: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş: “Yatırım iştahını düşük faiz değil, yüksek kur etkiledi.”

Geçmiş olsun...

Kur artışı nedeniyle fiyatlandırmanın yapılamadığı yerde, ticaret olur mu? Ticaretin olmadığı yerde ise üretim olur mu? Üretimin olmadığı yerde de yatırım olur mu?"