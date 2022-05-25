Karar yazarı Kahveci: KKM'den gelen 20 milyar dolar nerede?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından dolar bazında toplam 55 milyar dolar elde edildiğini bunun yarısının ise döviz hesaplarından geldiğini ifade etti. Kahveci, ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin Merkez Bankası rezervlerinde olması gereken miktarla, açıklanan miktar arasında yaklaşık 24 milyar dolar farkın olduğunu hesaplamasını hatırlatarak "Yani tam da bu bozdurulan dövizlerin MB’de olması gerekiyor. Ama yok" dedi.

Merkez Bankası'nın arka kapıdan döviz satarak 128 milyar doları erittiğini hatırlatan Kahveci, o dönemde döviz satışı etkisiyle bankalardaki yabancı para mevduatlarının arttığını ancak şu anda böyle de bir durum olmadığını açıklayarak "Merkez bu dövizleri satmadı ise bu 20 milyar dolar nerede?" diye sordu. Kahveci şöyle dedi:

"Aralık 2021’de başlayan KKM sistemi haftasında MB verilerine göre YP mevduatı 265,6 milyar dolardı. Bu rakam şimdi 241,6 milyar dolar seviyesinde.

Merkez bu dövizleri sattı ise bu dövizi kimler aldı ve neden bankalara yatırmadı? O zaman tekrar soralım: Bu 20 milyar dolara ne oldu?"

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