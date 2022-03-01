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Ekonomi

Karar yazarı Kahveci: Kitabını yazdığımız ekonominin sahada yansıması fakirlik, yoksulluk ve zamdan başka bir şey olmamış

01 Mart 2022 08:25

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yeni ekonomi modelinde, düşük faizle yatırımların artmasının planlandığını ancak bu hedefin tutmadığını ifade etti. Kahveci ayrıca dün açıklanan büyüme rakamların ilişkin olarak "Çalışanların 2016'da büyümeden aldığı pay yüzde 32'yken artık yüzde 27'yle yetinecekler" dedi. Kahveci paylaştığı bir grafik üzerinden, faizlerin düştükçe yatırım oranlarının azaldığını ortaya koyarak şöyle dedi:

"Şu kitabını yazdığımız ekonominin ve dünyaya ilan ettiğimiz müthiş teorinin sahada yansıması fakirlik, yoksulluk, zamdan başka bir şey olmamış.

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