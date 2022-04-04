Karar yazarı Kahveci: Kendi ihtiyacımız olan domatesi de kıvırcığı da satıyoruz; çünkü artık 1 euro 16 liradan fazla

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarımda üretiminde Avrupa'da birinciyiz" sözlerini değerlendirdi. Kahveci, pazarlarda sebze fiyatlarının yüzde 250 oranında arttığını ve bunun sebebinin ihracat olduğunu ifade etti.

Kahveci, hükümetin düşük TL yüksek ihracat politikasını hatırlatarak şöyle dedi:

"Satın aldığımız ürünlerin fiyatı arttı ama sattığımız ürünlerin fiyatı öyle artamadı. İşte bu noktada biz de elimizde avucumuzda ne varsa satmak durumunda kaldık.

Kendi ihtiyacımız olan domatesi de satıyoruz, kıvırcığı da satıyoruz. Çünkü artık 1 euro16 liradan fazla.

Eskiden kıvırcığı 1 TL’ye biz alırken, şimdi Avrupalı o kıvırcığı bizden 1 euro alıyor. Bizim ürünlerimiz bize pahalı ama Avrupalı’ya çok ucuz. Çünkü onların parası değerli...

O nedenle pazarlarımız çöktü, fiyatlarımız uçtu.

Maaşlara yüzde 30-50 zam yapılırken; ürünlere yüzde 300-500 zamlar geliyor."

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