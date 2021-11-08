Karar yazarı Kahveci: İşsizlik oranı 'karanlık' 90'lardan daha kötü durumda

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, işsizlik rakamlarının "karanlık" olarak nitelendirilen 90'lı yıllardan daha kötü bir durumda olduğunu yazdı. Kahveci, 90'lı yıllarda da şimdiki gibi "iş gücüne katılım" oranının düşülerek hesaplandığını aktardı. Kahveci "Ekonomik kötülük umutsuzluğu ve iş aramayı bitiriyor. Eğer bu umutsuzluk olmasaydı (ki örnek 80’li yıllar) 90’lı yılların işsizlik oranı yüzde 17,3 ve şimdilerde de yüzde 21,0 olacaktı." diyerek yazısında şöyle dedi:

"Umutsuzluk ve fakirlik adeta kaderimiz olmuş. Şu notu da hatırlatayım: AK Parti’nin başarılı yıllarında da temel işsizlik sorunu çözülmemiş. Sadece üstü örtülmüş...

Bugün muhalefetin 30 yıldır adeta hiç çözülmeyen ve kronikleşen çalışmayan Türkiye sorununa çözüm üretmesi gerekir. Bu sorun öyle mali-finansal dengelerle çözülemez. Bu sorun yapısal-devrimsel çözüm modelleri gerektiriyor.

Aksi halde fakir ve yaşlı bir ülke olarak kalacağız."