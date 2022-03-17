Karar yazarı Kahveci: İlk 10 ekonomiyi bırakın ilk 20’den düşmek üzereyiz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin ekonomide cari fazla yoluyla büyüme stratejisi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini köşesinde değerlendirdi.

Kahveci konuya ilişkin olarak " İlk 10 ekonomiyi bırakın ilk 20’den düşmek üzereyiz. Cari fazla vermeyi derseniz işte orası hepten çöküyor. Onca değersiz TL ve hayat pahalılığına rağmen Ocak ayı cari açığı son yılların büyük rekoru oldu. Aylık cari açık eksi 7,1 milyar dolara, yıllık cari açık ise Aralık ayında eksi 14,9 milyar dolardan ocak ayında eksi 20,2 milyar dolara yükseldi." dedi.

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